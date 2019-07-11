Рада змінила закон про "зелений" тариф для всіх приватних домогосподарств

Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами.

За ухвалення законопроєкту за основу та в цілому з техніко-юридичними поправками проголосували 243 народних депутати при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Метою закону №10357 "Про альтернативні джерела енергії" щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами" є забезпечення прав і законних інтересів споживачів, що встановили або планували до кінця 2019 року встановити домашню сонячну електростанцію потужністю до 30 кВт. Законом вносяться зміни до закону "Про альтернативні джерела енергії" щодо визначення порядку розрахунку рівня "зеленого" тарифу для всіх приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання без конкретизації вимог щодо їх розміщення та встановленої потужності. Зазначене уточнення усуває неузгодженість між положеннями закону, що дає споживачам право на встановлення домашньої сонячної електростанції потужністю до 30 кВт, проте не містить механізму встановлення "зеленого" тарифу для генеруючих електроустановок таких споживачів.