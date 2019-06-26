Нацкомісія спростувала інформацію про скасування нічного тарифу на електрику

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, спростувала повідомлення деяких ЗМІ про те, що з 1 липня в Україні скасовуються нічні тарифи на електроенергію для побутових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП у Facebook.

"Тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення), диференційовані за періодами часу, продовжують діяти після 1️ липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

У Комісії пояснили, що пунктом 2.3 Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23 квітня 2012 року №498, визначено, що за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та тарифними коефіцієнтами.

За двозонними тарифами: 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ої до 7-ої години) та повний тариф в інші години доби.

За тризонними тарифами: 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ої до 11-ої години і з 20-ої до 22-ої години; повний тариф у напівпіковий період (з 7-ої до 8-ої години, з 11-ої до 20-ої години, з 22-ої до 23-ої години) і️ 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження (з 23-ої до 7-ої години).

Відпуск електричної енергії населенню проводиться за тарифами, встановленими постановою НКРЕКП від 26 лютого 2015 року №220, додали в Комісії.

"Слід зазначити, що НКРЕКП не приймала рішень про визнання такими, що втратили чинність, постанови НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 та Порядку", - наголосив регулятор.

Як повідомлялось, напередодні ЗМІ поширили інформацію з посиланням на голову правління АТ "Житомиробленерго" Олексія Шекету про те, що з 1 липня в Україні буде скасовано нічний тариф на споживання електричної енергії для побутових споживачів.

Шекета стверджував, що не буде диференціації за зонами, які були затверджені станом на 1 липня 2019 року, і це не рішення обленерго.