Кабмін прийняв Порядок ведення Держрєєстру майнових об’єктів оздоровлення дітей

Кабінет міністрів України прийняв Порядок ведення Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, інформують у Мінсоцполітики.

“Кабінетом міністрів України 26 червня 2019 року затверджено Порядок ведення Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, згідно з яким до реєстру вноситимуться відомості щодо нерухомого майна, що належить дитячому закладу оздоровлення та відпочинку, його місцезнаходження, присвоєння закладу відповідної категорії, вартості ліжко-дня, графіки змін тощо”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що дані, внесені до зазначеного реєстру, будуть відкритими та доступними для всіх користувачів.

Читайте також: Кабмін встановив граничний тариф на гарячу воду для населення

В уряді повідомляють, що рішення ухвалене на виконання закону України від 6 червня 2017 № 2081-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів”, яким передбачено створення Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, до якого обов’язково вносяться відомості про майнові об’єкти всіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку країни.