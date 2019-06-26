Кабмін встановив граничний тариф на гарячу воду для населення
Укрінформ
Кабінет міністрів України встановив граничний тариф на гарячу воду для населення.
Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на сторінці у Facebook.
“Ще одне важливе рішення уряду Володимира Гройсмана сьогодні - встановлено граничний тариф на гарячу воду для населення”, - зазначив Петренко.
Зокрема, як додав міністр, встановлено 83.66 грн за 1м³ - за наявності рушникосушильників та підключення їх до систем постачання гарячої води і 75.74 грн за 1м³ - за відсутності рушникосушильників.