Кабмін встановив граничний тариф на гарячу воду для населення

Кабмін встановив граничний тариф на гарячу воду для населення

Укрінформ
Кабінет міністрів України встановив граничний тариф на гарячу воду для населення.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на сторінці у Facebook.

“Ще одне важливе рішення уряду Володимира Гройсмана сьогодні - встановлено граничний тариф на гарячу воду для населення”, - зазначив Петренко.

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Зокрема, як додав міністр, встановлено 83.66 грн за 1м³ - за наявності рушникосушильників та підключення їх до систем постачання гарячої води і 75.74 грн за 1м³ - за відсутності рушникосушильників.

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