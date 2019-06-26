Гройсман доручив провести аудит усіх теплокомуненерго

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ та Державній аудиторській службі провести аудит кожного теплокомуненерго на предмет об’єктивності існуючої вартості тепла і води.

Про це повідомляє Урядовий портал за підсумками засідання Кабінету міністрів 26 червня.

«Проведіть аудит, і потім кожен чиновник хай виходить на трибуну і говорить, що у нього все обґрунтовано, що немає втрат і ніхто не виводить гроші в офшори» , – сказав Гройсман.

Він нагадав, що в результаті реформи децентралізації місцеві бюджети зросли в 4 рази. Тож гроші на модернізацію є.

«Сьогодні є колосальні фінансові ресурси місцевого самоврядування. Але чомусь пішов тренд на піар – плиточку покласти, фонтан встановити. Я це підтримую. Але кому потрібен фонтан, якщо води немає! А ТКЕ тим часом написало 1800 грн за Гкал або 2000 грн, отримує надприбутки, а люди вимушені платити! Причому платити не уряду, а місцевим структурам!» - акцентував Прем'єр-міністр.

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Глава уряду наголосив, що в рамках програми «Чесна платіжка» будуть оприлюднені всі власники ТКЕ, аби люди знали «місцевих комунальних баронів, що наживаються на споживачах».

Як повідомляв Укрінформ, уряд ініціює обмеження граничної вартості тепла на рівні 1400 грн за гігакалорію, що ліквідує схеми навмисного завищення цін на тепло та гарячу воду місцевими комунальними підприємствами.