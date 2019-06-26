Уряд ініціює обмеження граничної вартості тепла на рівні 1400 гривень за гігакалорію
Про це під час засідання уряду сказав міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Економічно обґрунтована ціна, виходячи з ціни газу, складає 1400 грн. Але через маніпуляції, безгосподарність або й умисел з боку місцевих постачальників - це або комунальні підприємства, які контролюються місцевою владою, або подекуди це приватні компанії, які так само контролюється місцевою владою - ціна різниться достить сильно, починаючи від 1 400 до понад 2 000 гривень", - сказав Петренко.
Він зазначив, що найвищі тарифи по Україні фіксуються в місті Сміла - 2 300 гривень, Кіровоградській області - 2 129 гривень, Волинській -1 847 гривень, Рівненській - 1 795 гривень. Петренко додав, що міністерство продовжує аналізувати великих постачальників і виявляє, що вони, як правило, контролюються "місцевими князьками" і через офшорні компанії виводять кошти, які є переплатою за тепло і теплу воду.
"Повноваження уряду - ввести граничну ціну, яка є економічно обґрунтованою для місцевих постачальників. Ця ціна пропонується на рівні 1400 грн за гігокалорію за наявності лічильника, і 35,21 грн за 1 квадратний метр при відсутності лічильника", - сказав Петренко.
Він пояснив на прикладі, що для конкретного споживача це означатиме таке: "У місті Сміла для квартири у 62 метри за необґрунтовантими тарифами сплата за тепло і гарячу воду складає 8 994 гривні, а після виконання рішення уряду платіжка має бути переглянута, і плата за тепло і гарячу воду в такій квартирі має становити 4 967 гривні, тобто економія для людини складе 40%".