Уряд ініціює обмеження граничної вартості тепла на рівні 1400 гривень за гігакалорію

Уряд ініціює обмеження граничної вартості тепла на рівні 1400 грн за гігакалорію, що ліквідує схеми навмисного завищення цін на тепло та гарячу воду місцевими комунальними підприємствами.

Про це під час засідання уряду сказав міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Економічно обґрунтована ціна, виходячи з ціни газу, складає 1400 грн. Але через маніпуляції, безгосподарність або й умисел з боку місцевих постачальників - це або комунальні підприємства, які контролюються місцевою владою, або подекуди це приватні компанії, які так само контролюється місцевою владою - ціна різниться достить сильно, починаючи від 1 400 до понад 2 000 гривень", - сказав Петренко.

Він зазначив, що найвищі тарифи по Україні фіксуються в місті Сміла - 2 300 гривень, Кіровоградській області - 2 129 гривень, Волинській -1 847 гривень, Рівненській - 1 795 гривень. Петренко додав, що міністерство продовжує аналізувати великих постачальників і виявляє, що вони, як правило, контролюються "місцевими князьками" і через офшорні компанії виводять кошти, які є переплатою за тепло і теплу воду.

"Повноваження уряду - ввести граничну ціну, яка є економічно обґрунтованою для місцевих постачальників. Ця ціна пропонується на рівні 1400 грн за гігокалорію за наявності лічильника, і 35,21 грн за 1 квадратний метр при відсутності лічильника", - сказав Петренко.

Він пояснив на прикладі, що для конкретного споживача це означатиме таке: "У місті Сміла для квартири у 62 метри за необґрунтовантими тарифами сплата за тепло і гарячу воду складає 8 994 гривні, а після виконання рішення уряду платіжка має бути переглянута, і плата за тепло і гарячу воду в такій квартирі має становити 4 967 гривні, тобто економія для людини складе 40%".