Пенсії з 1 липня зростуть для 2,5 мільйона українців - Гройсман
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Укрінформ
Уряд у середу, 26 червня, ухвалить рішення, яке дозволить підвищити пенсії громадянам з великим стажем роботи, але невеликими пенсіями через невисокі зарплати.
Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні ми приймемо рішення про те, щоб 2,5 мільйона українців отримали підвищення", - сказав Гройсман.
За словами Прем’єр-міністра, вже з 1 липня жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій.
У середньому пенсія складатиме не менше 2 тис. грн. В КМУ запевняють, що це буде черговий етап перерахунку пенсій і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі. "Ті зміни, які нам вдалося провести у подальшому, будуть відбуватися незалежно від політичних тенденції", - запевнив глава уряду.