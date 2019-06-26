Пенсії з 1 липня зростуть для 2,5 мільйона українців - Гройсман

"Сьогодні ми приймемо рішення про те, щоб 2,5 мільйона українців отримали підвищення", - сказав Гройсман.

За словами Прем’єр-міністра, вже з 1 липня жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій.

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У середньому пенсія складатиме не менше 2 тис. грн. В КМУ запевняють, що це буде черговий етап перерахунку пенсій і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі. "Ті зміни, які нам вдалося провести у подальшому, будуть відбуватися незалежно від політичних тенденції", - запевнив глава уряду.