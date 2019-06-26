Кабмін сьогодні запустить підвищення пенсій із 1 липня

Згідно з порядком денним, оприлюдненим на Урядовому порталі, на засіданні Кабміну міністри також узгодять деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімʼях за принципом “гроші ходять за дитиною”.

У планах - внесення змін до правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, а також затвердження порядку взаємодії Державної авіаційної служби з правоохоронними органами з питань забезпечення безпеки цивільної авіації.

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Урядовці мають утворити територіальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби.

Міністр соціальної політики Андрій Рева ініціюватиме утворення координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, а також розв'язання питання надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей.