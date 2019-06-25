Кабмін готує постанову про скасування єдиної тарифної сітки в оплаті праці вчителів, що має вирівняти дисбаланс у зарплаті різних категорій освітян.

Про це журналістам сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вважаємо, що це має бути частиною бюджетної політики, і запровадити цю реформу можна тільки разом з бюджетним пакетом 2020 року. Звичайно, що ця реформа потребує додаткових видатків з бюджету, додаткових інвестицій... Ми зараз опрацьовуємо ці документи. І що дуже важливо, що в цій постанові Кабміну, яка відповідно спрямована на 2020 рік, ці кошти мають бути застережені в бюджетному законодавстві, ми також показали план на виконання положень закону про освіту. ...Ми в цій постанові виписуємо календарний план, як щороку до 2023 року зростатиме заробітна плата освітян, для того щоб виконати положення про освіту”, - сказала Гриневич.

Вона нагадала, що в законі про освіту зазначено, що заробітна плата вчителя має бути на рівні трьох мінімальних заробітних плат, а в перехідних положеннях закону зафіксовано, що у 2023 році найменший посадовий оклад освітян повинен становити не менш чотирьох мінімальних прожиткових мінімумів.

Гриневич зауважила, що на сьогодні молодий учитель отримує близько 6 тис. грн, педагог зі стажем і кваліфікаційним рівнем отримує за ту ж роботу 10-12 тисяч гривень. Реформа оплати праці вчителів, яка передбачає відхід від єдиної тарифної сітки, має вирівняти цей дисбаланс, що, на переконання міністра, має привабити спеціалістів до шкіл. За її словами, заробітна плата вчителів має бути на рівні заробітку середнього класу.