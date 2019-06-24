Уряд у середу підвищить пенсії тим, хто має великий стаж і малі зарплати

Про це поінформував Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на робочій нараді в КМУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Усі процедурні рішення закріплюємо на найближчому засіданні уряду», - додав Гройсман.

За його словами, вже з 1 липня жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій. У середньому пенсія складатиме більше 2 тис. грн. Це буде черговий етап перерахунку пенсій, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі.

Прем’єр-міністр наголосив, що підвищення пенсій – це черговий етап пенсійної реформи. Про його необхідність Гройсман говорив ще в січні 2018 року – під час робочої поїздки до Маріуполя. Тоді, після проведення перерахунку для понад 10 млн пенсіонерів, а також після ухвалення рішення про підвищення пенсій військовим пенсіонерам, категорія працівників з невеликими пенсіями і великим стажем залишалася найбільш незахищеною.