В Україні середня зарплата у квітні становила понад 8,6 тисячі — ПФУ
Укрінформ
Середній показник заробітної плати у квітні для обчислення пенсії затверджено в сумі 8 664 грн 25 копійок.
Про це інформують на сторінці ПФУ у Facebook.
“Показник середньої заробітної плати в Україні для обчислення пенсії 8 664 гривні 25 копійок”, - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що затверджений показник середньої заробітної плати враховується для обчислення пенсії відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".