В Україні середня зарплата у квітні становила понад 8,6 тисячі — ПФУ

Середній показник заробітної плати у квітні для обчислення пенсії затверджено в сумі 8 664 грн 25 копійок.

Про це інформують на сторінці ПФУ у Facebook.

“Показник середньої заробітної плати в Україні для обчислення пенсії 8 664 гривні 25 копійок”, - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що затверджений показник середньої заробітної плати враховується для обчислення пенсії відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".