Фонд гарантування у І кварталі продав активи банків на 2 мільярди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у І кварталі 2019 року продав активи неплатоспроможних банків на 2,08 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"Протягом I кварталу 2019 року Фонд гарантування вкладів реалізував активи неплатоспроможних банків на загальну суму 2 079,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Серед найбільших реалізованих у зазначений період активів, зокрема, права вимоги за кредитними договорами ПАТ «КБ «Надра», у забезпечення за якими передано недобудований ТРЦ «Республіка», що мав стати одним з найбільших торговельно-розважальних центрів в Україні. Ціна активу за результатами аукціону на майданчику ProZorro.Продажі склала близько 777 млн грн, або на рівні 30% від його номінальної вартості. Це найвища ціна з усіх об’єктів, що будь-коли виставлялися на торги Фондом.

Іншим значним активом, який був реалізований у цей період, – права вимоги ПАТ «Банк «Форум» за кредитними договорами ГК WOG. Протягом трьох років Фонд не міг виставити цей актив на продаж через судову тяганину, яка закінчилася 23 січня цього року рішенням Великої Палати Верховного Суду України на користь ФГВФО та ПАТ «Банк «Форум». У результаті відкритих торгів у системі ProZorro.Продажі цей актив було продано за майже 405 млн грн.

Як відомо, усі торги з продажу активів банків відбуваються на електронних аукціонах в онлайн режимі в системі ProZorro.Продажі або на міжнародних торгових майданчиках. З 2017 року пули активів (сукупність активів (майна), що об’єднані за певними ознаками) виставляються на торги за моделлю «Голландський аукціон».