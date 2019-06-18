Вкладникам банку «Форум» Фонд гарантування завершив виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 червня 2019 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Банк Форум».

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"14 червня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР)", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 14 червня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Банк Форум».

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 13 червня 2014 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Форум».