Учені хочуть, аби штучний інтелект визнали автором двох патентів

Учені британського Університету Суррея та розробник системи Dabus AI із Міссурі просять визнати штучний інтелект автором двох патентів.

Про це повідомляє BBC.

Вчені вже звернулися з відповідними проханнями до профільних відомств США, Великої Британії та інших країн Європи. Вони наполягають, що саме штучний інтелект розробив оригінальні ідеї для створення «покращеного» контейнера для їжі та сигнальної лампи, яка блимає в ритмі, який неможливо ігнорувати.

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Йдеться про штучний інтелект Dabus AI, який створили не для вирішення якоїсь конкретної задачі, а для того, аби створювати та розвивати нові ідеї. Перший його винахід — контейнер для їжі незвичайної форми, яка дозволяє компактно складати одразу декілька посудин. Також їх легше брати роботизованими руками.

Другий патент — сигнальна лампа, яка блимає в ритмі, що імітує патерни нейронної активності під час генерування людиною нових ідей. Особливість такого ритму в тому, що його неможливо ігнорувати.

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Зараз патентні відомства вважають, що авторами будь-яких інновацій не може бути ніхто, крім людини, бо з іншими правилами, на їхню думку, у сфері патентів та інтелектуальної власності можуть виникнути серйозні юридичні труднощі.

Однак учені вважають такий підхід застарілим.

«Сьогодні штучний інтелект вже пише книжки та вміє фотографувати — але якщо немає того, кого ми традиційно вважаємо автором роботи, ми не можемо отримати жодного захисту цієї роботи з точки зору авторського права. Якщо штучний інтелект дійсно стане інструментом для створення винаходів, то вся сучасна система інтелектуальної власності просто виявиться недієздатною», — наголосив професор права Раян Еботт.