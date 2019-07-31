У Китаї використають штучний інтелект для захисту дикої природи

У Китаї розробили моніторингову платформу на основі штучного інтелекту для захисту дикої природи.

Про це повідомляє Xinhua.

“(У Китаї — ред.) розробили моніторингову платформу на основі штучного інтелекту для захисту дикої природи”, - йдеться у повідомленні.

Сама платформа була розроблена дослідницьким центром Feline, технологічним університетом у місті Харбін та компанією HIT Big Data Group.

Очікується, що моніторингова платформа буде допомагати в дослідженнях екосистеми, популяції тварин через просунуті технології, зокрема штучний інтелект, машинне навчання та нейролінгвістичне програмування.

Зазначається, платформа зможе аналізувати зібрані дані, або просто дані з Інтернету й встановлювати колір та візерунок хутра тварин, а також манеру їх пересування.

За словами представника HIT Big Data Group Лі Фуквана, в першу чергу платформа буде моніторити тварин, які знаходяться під загрозою зникнення, таких як сибірські тигри та леопарди.