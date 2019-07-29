Сміття на карті: на Львівщині презентували мобільний додаток для очищення Карпат

На Львівщині, у рекреаційному пункті "Водоспад на річці Кам'янка", презентували додаток EcoHike для очищення Карпатських гір. Його розробили українські інженери міжнародної компанії GlobalLogic.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

“Українські інженери міжнародної компанії GlobalLogic запустили EcoHike – додаток для очищення Карпатських гір. Його презентували 26 липня у рекреаційному пункті "Водоспад на річці Кам'янка". Презентація стосувалась сортування побутових відходів та зменшення забруднення довкілля“, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, якщо туристи знайшли місце скупчення сміття, але не можуть прибрати самостійно, вони відзначають його на карті, додають опис проблеми та її фото. Інші користувачі можуть прокласти маршрут свого відпочинку так, щоб прибрати зазначену місцевість і змінити інформацію про неї в додатку. Таким чином, спільними зусиллями українці зможуть посприяти поліпшенню екологічної ситуації в Карпатах і в Україні в цілому.

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Поки що EcoHike доступний лише в Україні, однак його розробники сподіваються, що згодом він запрацює і в інших країнах світу. Адже проблема забрудненості актуальна не лише для Карпат. Додаток вже можна завантажити у магазинах GooglePlay та AppStore.

“Після цього (завершення презентації - ред.) група, озброївшись пакетами для сміття, пішла в гори щоб перевірити додаток, як він діє на практиці та відповідно прибрати один з маршрутів”, - додали у пресслужбі.

Фото: loda.gov.ua