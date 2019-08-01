В Іспанії дрони зніматимуть порушників на дорогах

Відсьогодні Національний департамент дорожнього руху Іспанії штрафуватиме порушників правил дорожнього руху, використовуючи дрони.

Про це повідомляє ElPais.

“Починаючи з 1 серпня, Національний департамент дорожнього руху Іспанії буде використовувати дрони для штрафування водіїв, які порушують правила дорожнього руху”, - йдеться у повідомленні.

Дрони будуть моніторити дороги, де найчастіше трапляються ДТП, і там, де велика кількість пішоходів, велосипедистів та байкерів.

Також дрони надаватимуть підтримку під час операцій або надзвичайних подій, та допомагатимуть гелікоптерам департаменту у надзвичайних ситуаціях.

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Зазначається, що 3 з 11 дронів вже отримали необхідну сертифікацію, а зроблені ними знімки вже будуть використані, зокрема, для виписування штрафів.