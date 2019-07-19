ЄС оцінює кібернетичні ризики перед запуском 5G у Європі

Єврокомісія оголосила про завершення першого етапу оцінки ризиків, пов’язаних із запровадженням мереж зв’язку нового покоління 5G, та про намір завершити таку оцінку в межах усього ЄС до 1 жовтня поточного року.

Відповідне повідомленні оприлюднене на сайті Єврокомісії.

“Більшість з країн-членів ЄС вже представили власні оцінки ризиків. Відповідно до рішення Європейської Ради від 22 березня, вони належно відреагували на наш заклик до конкретних дій, які мають забезпечити кібернетичну безпеку мереж 5G по усьому Євросоюзу. Така оцінка є дуже важливою для підготовки країн-членів до застосування наступного покоління безпровідного зв’язку, який невдовзі стане основою наших суспільств та економік", - йдеться у спільній заяві з цього приводу Єврокомісара з питань безпеки Джуліана Кінга (Julian King) та Єврокомісара з цифрової економіки та цифрового суспільства Марії Габріель (Mariya Gabriel).

Вони зауважили, що така оцінка ризиків не лише задає високі стандарти в сфері електронної безпеки, але й сприяє повному використанню можливостей нових проривних технологій. Зокрема, результати оцінки ризиків будуть враховуватися в процесі акціонування частот спектру 5G, який вже зараз проходить в країнах ЄС і триватиме протягом кількох наступних місяців.

Як йдеться у повідомленні, оцінка ризиків 5G-мереж, проведена національними урядами країн ЄС, стосувалася потенційних загроз та виявлення акторів, від яких такі загрози можуть виходити. Ще одне важливе питання – ступінь вразливості 5G-мереж, їх компонентів і функцій. Третій напрямок оцінки – класифікація типів такої вразливості, включаючи технічні та інші питання, які потенційно можуть виникати на етапі постачання обладнання для 5G-мереж.

До роботи з оцінки ризиків були залучені органи влади, що відповідають за кібербезпеку та телекомунікації, а також представники служб безпеки та розвідки.