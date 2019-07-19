У лондонському метро 4G з'явиться вже наступного року

З наступного року пасажири метро у Лондоні матимуть доступ до мережі 4G.

Про це заявив мер міста Садік Кан, передає The Verge.

“Впровадження 4G, а у майбутньому й 5G, (у метро — ред.) допоможе мешканцям Лондона й туристам залишатися на зв'язку й отримувати останню інформацію щодо руху потягів”, - сказав він.

Як повідомляє The Verge, планується, що доступ до 4G у тунелях і на станціях метрополітену британської столиці буде можливий починаючи з наступного року.

З березня 2020 року доступ буде можливий на кількох ділянках підземки.

Очікується, що до 2025 року все метро буде покрито 4G.

У департаменті з транспорту міста оцінюють, що Лондону знадобиться понад 2 тисячі кілометрів кабеля для реалізації проекту, та зауважили, що роботи проводитимуться вночі, коли не працюватиме сам метрополітен, аби не заважати руху потягів.

Зазначається, що люди й далі зможуть приєднуватися до мереж 2G та 3G.