4G: Київстар вважає можливим за 2 роки забезпечити доступ для 90% українців

Український телеком-оператор Київстар готовий розглянути питання про здачу частини належних компанії радіочастот і вважає можливим за два роки забезпечити доступ до 4G для 90% населення України.

Таку думку висловив у коментарі Укрінформу президент Київстару Олександр Комаров.

«Ми підтримуємо ініціативу Президента України і розуміємо необхідність ліквідації цифрового розриву між мегаполісами і селами. Тому готові розглядати питання про здачу 86 МГц частот, що належать компанії, які регулятор зможе продати на тендері іншим телеком-операторам», - сказав Комаров.

За його словами, протягом 24 місяців з моменту отримання ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 900 МГц можливо забезпечити доступ до високошвидкісного мобільного інтернету для 90% населення України і охопити всі автомобільні дороги міжнародного значення.

«Для цього нам знадобиться модернізувати близько 3000 базових станцій - встановити додаткові радіомодулі, розширити канали зв'язку, прокласти нові волоконно-оптичні кабелі. За попередніми оцінками, це коштує кілька мільярдів гривень», - додав президент компанії.

Крім цього, зазначив він, необхідно також буде встановлювати нові базові станції, щоб не допустити зниження якості зв'язку в результаті зменшення кількості радіочастот.

Коментуючи заяви деяких гравців ринку про «паритетний» розділ радіочастот, Комаров нагадав, що «потреби в частотному ресурсі визначаються, виходячи з кількості активних користувачів і навантаження, яке вони створюють». Київстар, за його словами, обслуговує найбільшу кількість абонентів мобільного зв'язку, відповідно, частот йому потрібно більше.

У цьому зв'язку керівник Київстару вважає неспроможними ідеї окремих учасників ринку про «паритетний переділ частот». «Такі підходи не застосовні на сформованому ринку і можуть бути негативним сигналом для інвесторів», - зазначив він.

Комаров також підкреслив, що Київстар набував частоти на законних підставах, за ринковою вартістю, беручи участь у тендерах, здійснюючи покупки і злиття з іншими компаніями, - така ж можливість була і в інших учасників телеком-ринку.

Крім цього, керівник Київстару звернув увагу на хибність заяв про те, що у компанії більше ніж 50% частот діапазону 900 МГц. Він нагадав, що обсяги частот цього діапазону встановлено міжнародною асоціацією операторів стільникового зв'язку для кожної країни. В Україні 39% частот віддані спецкористувачам і технології CDMA, яка ніде в Європі не використовується. Таким чином, у Київстар тільки 36% частот діапазону 900 МГц, зазначив Комаров.

«Київстар вийшов на телеком-ринок України не першим. Але ми не боялися інвестувати - в покупку радіочастот, будівництво сучасних мереж зв'язку, створення якісного продукту. Тому вийшли в лідери з найбільшою абонентською базою. Тільки за 2018 рік, з урахуванням витрат на ліцензії, частоти і будівництво, ми залучили в Україну понад 8 млрд грн. Ми готові й далі інвестувати, щоб кожен українець, де б він не перебував, міг користуватися сучасним технологіями зв'язку», - додав Комаров.

Як повідомлялося, Київстар надає послуги для 26,3 млн клієнтів, з них близько 9 млн - жителі сіл. Трафік передачі даних в мережі Київстар, якщо порівнювати з 2018 роком, зріс удвічі і продовжує збільшуватися.

У 2018 році Київстар став донором рефармінгу частот в діапазоні 1800 МГц. Компанія добровільно передала державі частину радіоспектра. Завдяки конструктивній позиції Київстару, телеком-регулятор зміг провести тендер з продажу ліцензій для зв'язку 4G в цьому діапазоні.

НКРЗ запропонувала операторам телекомунікацій в місячний термін звернутися до регулятора із заявою про дострокове впровадження нової радіотехнології у смузі радіочастот нижче 1 ГГц, а також вирішити питання концентрації значної частини спектра ринку в операторів Київстар й Інтертелеком шляхом здачі ними частини радіочастот на добровільних засадах.

У комісії вважають, що значна фрагментація спектра і наявна концентрація радіочастотного ресурсу в окремих операторів телекомунікацій негативно впливають на можливість впровадження нових технологій зв'язку в зазначеному діапазоні.

За даними НКРЗ, обмін цими частотами дозволить поширити зв'язок 4G на всій території України в досить короткі терміни. У комісії стверджують, що обсяг частот, який отримає кожен з операторів, буде залежати від кількості абонентів, задіяного номерного ресурсу, а також відсоткового співвідношення радіочастотного ресурсу в діапазоні 900МГц, яким користуються телеком-оператори в країнах ЄС.

Оператор мобільного зв'язку Київстар заявив, що розуміє важливість скорочення цифрового розриву в Україні й готовий розглядати можливість часткового повернення державі радіочастот діапазону 900МГц, але за умови відповідної компенсації для компанії.

Фото: пресслужба Київстар