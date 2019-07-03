Київстар готовий повернути державі частину радіочастот діапазону 900МГц - на певних умовах

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" розуміє важливість скорочення цифрового розриву в Україні і готова розглядати можливість часткового повернення державі радіочастот діапазону 900МГц, але за умови відповідної компенсації для компанії.

Про це сказав Укрінформу президент Київстару Олександр Комаров, коментуючи пропозицію Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), добровільно здати операторам телекомунікацій частини “надлишкових” радіочастот в діапазоні 900 МГц.

“Ми неодноразово пропонували варіанти обміну частотами діапазону 900 МГц, адже такий обмін призведе до збільшення доступного обсягу спектра. Ми готові розглядати можливість часткового повернення частот державі на певних умовах... Компанія набувала радіочастоти на законних підставах, за ринковою вартістю, шляхом ефективних злиттів і поглинань, дотримуючись всіх законодавчих процедур. Нам важливо розуміти бачення регулятора щодо компенсації для "Київстару", а також покрокового алгоритму реорганізації 900-х частот і їхнього рифармінгу", - пояснив Комаров.

При цьому він зазначив, що лише у 2018 році оператор заплатив понад 1 млрд грн за оренду частотного ресурсу.

Комаров також підкреслив, що необхідною умовою для обміну радіочастотами в діапазоні 900 МГц є подальше впровадження на телекомринку України принципу технейтральності, що дасть можливість усім телекомкомпаніям розвивати будь-які послуги зв'язку на частотах, які вже видані операторам.

Читайте також: Київстар включив 4G ще у 90 населених пунктах

Як повідомлялося, НКРЗІ запропонувала операторам телекомунікацій у місячний термін звернутися до регулятора із заявою про дострокове впровадження нової радіотехнології у смузі радіочастот нижче 1 ГГц, а також вирішити питання концентрації значної частини спектра ринку в операторів “Київстар” та “Інтертелеком” шляхом здачі ними частини радіочастот на добровільних засадах.

У комісії вважають, що значна фрагментація спектра і наявна концентрація радіочастотного ресурсу в окремих операторів телекомунікацій негативно впливають на можливість впровадження нових технологій зв'язку в зазначеному діапазоні.

За даними НКРЗІ, обмін цими частотами дозволить поширити зв’язок 4G на всій території України у досить короткі строки. В комісії стверджують, що обсяг частот, який отримає кожен з операторів, буде залежати від кількості абонентів, задіяного номерного ресурсу, а також процентного співвідношення радіочастотного ресурсу в діапазоні 900МГц, яким користуються телеком-оператори в країнах ЄС.

На думку галузевих експертів, використання діапазону 900 МГц дозволить поширити зв'язок 4G на всій території України протягом півтора року.

Фото з відкритих джерел