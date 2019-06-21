Київстар включив 4G ще у 90 населених пунктах

Національний телеком-оператор збільшив територію мережі 4G у 8 областях України, під'єднавши ще 90 населених пунктів.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії.

“Можливість користуватись швидкісним мобільним інтернетом в мережі 4G з’явилась у мешканців ще 90 населених пунктів у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській областях. Зокрема, високошвидкісний інтернет доступний у населених пунктах Верховина, Царичанка, Покровське, Рені, Катеринопіль, Щорс, Снігурівка”, - зазначили у КС.

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Мережа 4G Київстар працює в 6 502 великих і малих містах і селищах, де проживає 28,3 млн осіб, або 68,2% населення України.

Можливостями 4G зв’язку вже скористалось 5,6 млн абонентів Київстар, а обсяги дата-трафіку в мережі у 1 кварталі 2019 року досягли 219 петабайтів, що удвічі більше, ніж рік тому.

Щоб надавати абонентам мобільний інтернет високої якості, Київстар збудував найбільшу мережу мобільного зв’язку – понад 26 тисяч базових станцій, а також використовує найбільшу кількість радіочастот. За 2018 рік і 1 кв. 2019 року компанія інвестувала у розвиток нових технологій зв’язку понад 8 млрд грн.

Всі абоненти Київстар, незалежно від обраного тарифного плану, до 31 липня 2019 року можуть користуватись 4G-безлімітом, необмежено і без сплати за мегабайти.

Фото: пресслужба Київстар