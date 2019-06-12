Національний телеком-оператор Київстар запускає додаток для контролю якості мережі.

Про це повідомили Укрінформу в прес-службі Київстар.

“З 12 червня 2019 року абоненти Київстар можуть завантажити додаток «Експерт мережі», щоб аналізувати якість роботи мережі мобільного оператора. Звіти, які абоненти передаватимуть оператору через додаток, допоможуть найкращим чином планувати розширення мережі, встановлення нового обладнання тощо”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додаток, зокрема, допомагає перевірити якість покриття мережі мобільного оператора, якість здійснення телефонних дзвінків, швидкість мобільного інтернету та якість надання послуг у роумінгу.

«Експерт мережі» моніторитиме стан роботи мережі оператора та, у випадку виникнення складнощів, надсилатиме звіти безпосередньо технічним експертам компанії. Абоненти також можуть самостійно здійснювати перевірку стану мережі і надсилати інформацію через додаток, без необхідності здійснювати дзвінки в Call-центр.

Завантажити додаток можна з Play Market для Android-смартфонів.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Київстар під'єднав до 4G-зв’язку 303 населених пунктів у 12 областях. Завдяки збільшенню території 4G-мережі доступ до нових технологій мобільного зв’язку Київстар вже отримали мешканці 6412 населених пунктів, де проживає 28,1 млн чоловік, або 67,7% населення України.

Фото з відкритих джерел