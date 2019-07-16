Російський хакер зламав сайт найбільшого фінансового агентства Болгарії

Болгарське Національне агентство з питань доходів зазнало потужної хакерської атаки.

Інформацію про це підтвердив міністр фінансів Болгарії Владислав Горанов за підсумками засідання Ради безпеки при Кабінеті міністрів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«На жаль, у результаті потужної хакерської атаки, було зламано базу даних Національного агентства з питань доходів. Було викрадено близько 3% особистих даних, що зберігалися на сервері. Тепер проводиться скрупульозна робота щодо виявлення осіб, які постраждали в результаті атаки», - зауважив міністр.

Він зазначив також, що за попередніми даними, хакерську атаку було здійснено з одного з російських доменів.

За словами міністра, наразі здійснюється моніторинг усієї системи безпеки Агентства з метою запобігання подібним атакам у майбутньому.

Як повідомляють болгарські ЗМІ, хакер направив журналістам телеканалу НОВА електронного листа, в якому зізнався, що він «російський громадянин, одружений із болгаркою, батьки якої досі живуть у Болгарії».