Російський хакер зламав сайт найбільшого фінансового агентства Болгарії
Інформацію про це підтвердив міністр фінансів Болгарії Владислав Горанов за підсумками засідання Ради безпеки при Кабінеті міністрів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«На жаль, у результаті потужної хакерської атаки, було зламано базу даних Національного агентства з питань доходів. Було викрадено близько 3% особистих даних, що зберігалися на сервері. Тепер проводиться скрупульозна робота щодо виявлення осіб, які постраждали в результаті атаки», - зауважив міністр.
Він зазначив також, що за попередніми даними, хакерську атаку було здійснено з одного з російських доменів.
За словами міністра, наразі здійснюється моніторинг усієї системи безпеки Агентства з метою запобігання подібним атакам у майбутньому.
Як повідомляють болгарські ЗМІ, хакер направив журналістам телеканалу НОВА електронного листа, в якому зізнався, що він «російський громадянин, одружений із болгаркою, батьки якої досі живуть у Болгарії».