Хакери пограбували японську біржу криптовалюти на $32 мільйони

З японської онлайн-біржі Bitpoint невідомі хакери вкрали криптовалюти на 32 мільйони доларів.

Про це повідомляє портал CoinDesk.

"З Bitpoint, ліцензованої біржі криптовалюти у Японії, хакери вкрали криптовалюти на суму в 32 мільйони доларів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, сама біржа призупинила свою роботу в результаті інциденту.

Нині невідомо, на якій саме стадії криптовалюта була вкрадена.

Зазначається, що на біржі Bitpoint торгуються п'ять криптовалют - Bitcoin, Bitcoin готівка, Ether, Litecoin та XRP.

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За даними порталу, цей злам криптобіржі хакерами не перший в країні. Так, у вересні 2018 року на іншій ліцензованій криптобіржі Zaif хакери вкрали криптовалюти на суму у 60 мільйонів доларів.