Трамп не довіряє криптовалютам

Президент США Дональд Трамп висловив недовіру до криптовалют.

Про це він написав у Twitter.

"Я не фанат біткоїна й інших криптовалют, які не є грошима й чия вартість базується на повітрі. Нерегульовані криптовалютні операції можуть бути незаконні, в тому числі оплати за наркотики та інші незаконні речі", - заявив Трамп.

Він додав, що подібним чином, криптовалюта Libra, яку представила компанія Facebook, також буде нестабільною і ненадійною.

"Якщо Facebook та інші компанії хочуть стати банком, то вони повинні отримати банківську ліцензію та ставати об'єктом всього банківського законодавства, як інші банки, як національні, так і міжнародні", - наголосив Трамп.

Американський лідер наголосив, що в США є єдина справжня валюта – долар.

"У нас є тільки одна справжня валюта в США, вона міцна, як ніколи, стабільна і надійна. Більш того, це домінуюча валюта у світі і вона завжди буде такою. Називається вона долар Сполучених Штатів", - підкреслив Трамп.

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Як повідомлялося раніше, компанія Facebook представила власну криптовалюту Libra, "яка дозволить мільярдам користувачів здійснювати фінансові транзакції по всьому світу".

Очікується, що користувачі зможуть вже у 2020 році здійснювати перші транзакції.

Фото: The White House