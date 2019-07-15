Літак ЗСУ успішно пройшов випробування з турецькими засобами зв’язку

Літак Л-39 з радіостанціями турецької компанії Aselsan пройшов успішні випробування, а також підтвердили відмінну роботу турецьких засобів зв’язку в умовах протидії засобам РЕБ.

Про це виданню Defense Express повідомили в Міністерстві оборони України.

«Випробування проходили на базі ДП «Одеський авіаційний завод». Радіостанція Aselsan на борту літака Л-39 забезпечила дальність зв'язку на відстань у декілька сотень кілометрів, а також продемонструвала здатність роботи в умовах протидії засобам РЕБ», - йдеться у повідомленні.

Також видання вказує фізичні параметри проведених випробувань.

«За результатами контрольних випробувань радіостанція типу 9681 V/UHF Aselsan на борту літака Л-39 продемонструвала дальність зв’язку від 90 км до 240 км відповідно до висоти польоту. Також була підтверджено, що радіостанція типу 9681 V/UHF Aselsan забезпечує сумісну роботу з радіостанцією старого парку Р-845 в аналоговому режимі», - вказує видання.

Як відомо, у травні цього року під час міжнародної виставки IDEF‘19 у Стамбулі, державне підприємство "Спецтехноекспорт" підписало серію контрактів з турецькою компанією Aselsan про постачання товарів військового призначення для потреб ЗСУ та інших силових підрозділів.

Фото: «Думская», Aselsan