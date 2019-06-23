Льодовики Гренландії можуть розтанути до кінця третього тисячоліття

Вчені з університету Аляски в Фербенксі, грунтуючись на свіжих даних NASA, побудували моделі впливу зміни клімату на крижаний щит Гренландії та з'ясували, що при зростанні сучасного рівня викидів він повністю розтане за тисячу років.

Дослідження опубліковане в журналі Science Advances, передає Naked science.

"Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні і Лабораторії реактивного руху NASA зібрали нові дані про льодовики Гренландії за останні 46 років і визначили, що танення льодовиків на острові прискорилося майже в шість разів з 80-х років. Разом з тим, недавнє опитування кліматологів показало, що рівень Світового океану до 2100 року може піднятися на 178 сантиметрів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вчені використали дані місії NASA Operation IceBridge. NASA володіє парком спеціалізованих дослідницьких літаків, за допомогою яких стежить за процесами, які відбуваються в полярних регіонах, в тому числі за товщиною льодовиків.

Зазначається, що автори використовували модель крижаного покриву Parallel Ice Sheet Model (PISM) разом з комплексною кількісною оцінкою невизначеності (comprehensive uncertainty quantification). Вони створили комп'ютерну модель і налаштували три основні сценарії. Перший - збільшення кількості парникових газів, другий - стагнація, третій - зниження. Кожен сценарій вони змоделювали 500 разів, злегка змінюючи параметри атмосфери, інтенсивності підводного танення, антропогенних процесів та інших.

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У підсумку вчені вирахували, що при першому сценарії крижаний щит Гренландії до кінця третього тисячоліття втратить від 72 до 100 відсотків своєї маси, що відіб'ється на підвищенні рівня Світового океану - від 5,23 до 7,28 метра. У другому випадку розтане від 26 до 57 відсотків льодовика, і тоді підвищення буде спостерігатися в межах від 1,86 до 4,17 метра. В останньому варіанті крижаний щит втратить від восьми до 25 відсотків своєї маси, а рівень Світового океану може піднятися до 1,88 метра.

«У теплішому кліматі льодовики втрачають райони, в яких влітку снігу випадає більше, ніж тане, де і утворюються нові шари льоду. Це схоже на обмерзання в відкритому холодильнику: вони тануть, якщо ніхто не підкладає туди більше льоду», - говорить один з авторів роботи Марк Фанесток (Mark Fahnestock).

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