NASA виявила можливі ознаки життя на Марсі

Марсохід NASA виявив високу кількість метану в повітрі на Марсі — це може свідчити про наявність там життя.

Про це пише New York Times.

"Марсохід Національного управління аеронавтики та досліджень космічного простору Сполучених Штатів Америки (NASA) виявив високу кількість метану в повітрі Марсу — газу, який на Землі зазвичай виробляється живими організмами", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що результати нового дослідження будуть готові 24 червня.

Завдяки поєднанню сонячного світла та хімічних реакцій молекули метану на Марсі зруйнувалися б протягом кількох століть. Тому вчені припускають, що газ з'явився там відносно недавно.

За іншою версією, метан утворився на Марсі мільйони років тому, й зараз виходить з розломів на поверхні планети.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS