У Нідерландах з пожежею та феєрверками святкували перемогу над Україною

Наша збірна драматично поступилася голландцям в стартовому матчі Євро-2020.

У Гаазі після перемоги нідерландської команди у матчі з українською збірною з футболу гучне святкування перемоги переросло у заворушення.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, зокрема, на одній з вулиць в Гаазі сотні молодих людей зібрались, щоб відсвяткувати перемогу. Через деякий час атмосфера перестала бути спокійною. Нідерландські вболівальники розпалили вогнища, почалися феєрверки, а згодом кидалися камінням та почали нищити усе навкруги. Тож, втрутилася поліція, яка заспокоїла агресивних вболівальників. Загалом святкування в країні пройшло спокійно, за винятком кількох інцидентів.

Також після перемоги близько 400 вболівальників зібралися на святкування в Апелдорні на святкування з феєрверками. Спочатку поліція лише спостерігала, але згодом втрутилася.

Варто зазначити, що бари та ресторани в Нідерландах працюють лише до 22:00, за місцевим часом.

Встановлювати великі екрани для перегляду матчу було заборонено, тому люди переважно збиралися у себе в дворі, на вулицях біля своїх будинків, щоб разом дивитися гру по телевізору.

У свою чергу більшість українських вболівальників, які приїхали в Амстердам, зокрема, з Бельгії, Німеччини, України, після гри вже сьогодні повертаються додому.

Як повідомляв Укрінформ, головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перший матч команди на Євро-2020 проти Нідерландів (2:3).

«Задоволений грою команди, особливо тим, як у другому таймі команда після 0:2 проявила реакцію. Незважаючи на те, що ми програли сьогодні матч - ми запишемо його собі в плюс. На такому рівні завжди потрібно знати, що ти повинен щось дати таким серйозним командам. Ми теж створювали моменти, в першому таймі у нас багато було цікавих продовжень, ми не зовсім вдало скористалися ними. У другому таймі в цьому плані було краще.

Миколенко? Всі припускаються помилок, тут божевільні швидкості. Потрібно вчитися, ми всі підтримали його, нікому не повинно бути соромно за реакцію і футбол, який наша команда показала.

Заміна Зубкова багато змінила, тому що в таких матчах потрібні швидкі футболісти. Цінуємо Марлоса, як гравця, знаємо, що він може дати команді, він відпрацював відмінно, його заміна теж була такою, щоб посилити середину поля, випустити більш мобільного гравця. Після цього створили кілька моментів і реалізували їх. У нас ще є дві гри, груповий етап складається не з одного матчу, нам потрібно чіплятися за кожен шанс. Будемо готуватися до матчу проти Північної Македонії», - заявив Шевченко.

Україна після першого туру посідає третє місце групи С, за додатковими показниками випереджаючи Північну Македонію. У наступному матчі команда Шевченка 17 червня зустрінеться з Північної Македонією в Бухаресті.

Фото: Ірина Драбок, nu.nl