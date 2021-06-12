У Нідерландах готуються до матчу з Україною: помаранчеві вулиці та футбольна символіка

У Нідерландах вже завтра на стадіоні в Амстердамі відбудеться футбольний матч Євро-2020 Нідерланди-Україна.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, нідерландці одягаються в помаранчевий, адже саме цей колір - символ Оранської династії, яка править в Нідерландах.

Також на своїх будинках нідерландці повісили державні прапори Королівства Нідерланди та помаранчеві стрічки. Вулиці країни, зокрема, Амстердама, Гааги та Роттердама прикрашені помаранчевими прапорцями та футбольною символікою. Усюди в магазинах продаються помаранчеві футболки, кепки та шапки. Навіть трамваї та автобуси прикрашені помаранчевими прапорцями.

До Амстердама збірна України на свій перший матч на Євро-2020 з Нідерландами прибула вчора ввечері 11 червня 2021.

Читайте також: Збірна України прилетіла в Амстердам

Через коронавірус українські вболівальники, які мешкають в Нідерландах не мали змоги зустріти гравців. Варто зазначити, що гравців дуже сильно оберігають, щоб ніхто не захворів. Тож, усі контакти обмежені. Також через коронавірус гучне гуляння у країні заборонено.

«Зараз, в умовах коронавірусу, збиратися великими групами ще заборонено. Тому уряд Нідерландів не дозволяє перегляд на екранах у кафе футбольних матчів: саме щоб не збирати велику кількість людей. Також не можна робити групові резервації у кафе, тільки персональні. У таких складних умовах фан посольство України (Фан-посольство – це організований центр підтримки фанатів на виїзних матчах та міжнародних турнірах в інших країнах) звернулися до нас з Олегом по допомогу.

Наша задача була - інформувати, надавати допомогу та консолідувати групи вболівальників. Особисто до мене звернулися, як до гіда, разом з колегою маємо туристичну агенцію «Дивомандри в Нідерланди», - розповіла кореспонденту Укріфнорму українка, яка мешкає в Нідерландах і допомагає українським футбольним вболівальникам Ольга Шеломова.

Вона також зазначила, що як гід надає інформацію про країну, а агенція «Дивомандри в Нідерланди» була створена саме для україномовних туристів, щоб вони не лишалися без рідної мови і підтримки у Нідерландах. За її словами, багато українських вболівальників з різних країн писали на скриньку «Дивомандрів».

«Хтось дістається автівкою з Німеччини, і навіть пробує організувати з іншими такими самими вболівальниками автопробіг з прапорами. Хтось дістається з Бухаресту, з Польщі, їдуть автівкою з України, з самих Чернівців», - розповіла вона.

Згідно з усіма коронавірусними правилами в Амстердамі у двох закладах організовано зустріч українців.

«Також було важливо, щоб ми «вписалися» у місцевий порядок, не порушували правил, тому кожному, хто звертався, я повторювала правила: «Фан-посольство для українських вболівальників працюватиме у день матчу в Амстердамі, за умови – і це дуже важливо – дотримання усіх правил, встановлених урядом Нідерландів у зв’язку з карантинними обмеженнями.

У двох локаціях можна буде зустрітись із іншими вболівальниками збірної України. На даний момент у ресторанах та барах у Нідерландах діють наступні карантинні обмеження: не більше 4 осіб за одним столиком, не пересуватися без потреби, зберігати між столиками дистанцію не менш ніж у 1,5 метра. На жаль, дивитися футбол на великому екрані у закладах громадського харчування наразі теж заборонено. Тому ця зустріч насамперед для тих, хто хоче разом прямувати до стадіону Johan Cruyff Arena і для тих, хто хоче відчути атмосферу футбольного свята», - наголосила Ольга Шеломова.

За її словами, два заклади в Амстердамі дозволили забронювати столики.

«Один потім відмовив у великій кількості місць, вони боялися ризикувати. Це локація 1 - також вони не дозволили брати з собою символіку. Не хотіли привертати до себе увагу. Натомість локація 2 дозволила і прапори, і музику українську, але всі інші правила ми мусимо бездоганно виконувати», - зазначила вона.

А ще розповіла, що в української громади є найрізноманітніша символіка. Це, зокрема, прапори, як футбольних клубів, так і синьо-жовтий прапор України.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України свій перший матч на груповій стадії європейської першості проведе 13 червня на «Йохан Кройф Арені» в Амстердамі проти національної команди Нідерландів.

Підопічні Андрія Шевченка в квартеті С також зустрінуться з футболістами Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня). Обидва протистояння пройдуть на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія).

Читайте також: Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу

Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали відбудуться 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.

Фінал Євро-2020 прийме 11 липня стадіон «Вемблі» в Лондоні (Англія).

Фото: І.Драбок, Укрінформ