Збірна України прилетіла в Амстердам

13 червня в Амстердамі наша збірна зіграє свій перший матч на Євро-2020 - проти Нідерландів.

Збірна України прилетіла до столиці Нідерландів – Амстердам. Українці вже прибула в готель, передає Укрінформ.

Сьогодні, 11 червня, вранці команда провела тренування в Бухаресті перед вильотом до Нідерландів.

В Амстердамі України 13 червня зіграє свій перший матч на Євро-2020 - проти Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня збірна України провела два тренування на своїй базі на час Євро-2020 в Бухаресті. На вечірньому занятті всі футболісти (включно з Віктором Циганковим) працювали в загальній групі.

Фото: facebook.com/alex.glyvynskyy