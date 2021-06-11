Збірна України прилетіла в Амстердам
Укрінформ
13 червня в Амстердамі наша збірна зіграє свій перший матч на Євро-2020 - проти Нідерландів.
Збірна України прилетіла до столиці Нідерландів – Амстердам. Українці вже прибула в готель, передає Укрінформ.
Сьогодні, 11 червня, вранці команда провела тренування в Бухаресті перед вильотом до Нідерландів.
В Амстердамі України 13 червня зіграє свій перший матч на Євро-2020 - проти Нідерландів.
Як повідомляв Укрінформ, 10 червня збірна України провела два тренування на своїй базі на час Євро-2020 в Бухаресті. На вечірньому занятті всі футболісти (включно з Віктором Циганковим) працювали в загальній групі.
Фото: facebook.com/alex.glyvynskyy