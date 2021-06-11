Румунія звільнила від карантину українців, які їдуть на Євро-2020

Українці, які прибувають до Румунії на Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу Євро-2020 звільняються від перебування на карантині протягом 14 днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Румунії.

Відповідно до роз’яснень Міністерства закордонних справ Румунії та Генерального інспекторату прикордонної поліції Румунії щодо в’їзду на іноземних громадян з країн, які не є членами ЄС, «громадяни України, які прибувають до Румунії з метою участі у футбольних матчах у рамках Фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу Євро-2020 та доводять це, представляючи квитки у роздрукованому форматі або в електронному вигляді, звільняються від перебування на карантині протягом 14 днів», - зазначили у посольстві.

Також у посольстві додали, що «громадяни України, які мають біометричні паспорти, звільняються від вимоги мати короткострокову візу для поїздок до країн-членів ЄС і, відповідно, до Румунії, на термін, що не перевищує 90 днів, протягом будь-якого періоду 180 днів, що передбачає врахування кожного дня перебування протягом останнього періоду 180 днів».

Водночас у повідомленні зазначається, що розгляд кожного випадку та прийняття відповідного рішення здійснюється румунською стороною в момент перебування у пункті перетину державного кордону Румунії на основі наданих документів.

«Посольство України в Румунії продовжує роботу із компетентними органами Румунії для забезпечення відповідних умов в’їзду та перебування на території Румунії громадянами України в умовах обмежень, запроваджених з метою запобігання поширенню COVID-19, зокрема в контексті проведення футбольних матчів ЄВРО-2020, що проходитимуть у Бухаресті», - наголошують у посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня поєдинком в Римі (Італія), стартує фінальний турнір XVI чемпіонату Європи з футболу.

На груповій стадії турніру візьмуть участь 24 команди, розділені на шість квартетів. Це перший чемпіонат Європи, який пройде на аренах 10 держав континенту (11 національних асоціацій УЄФА).

Збірна України виступить у групі С і перший матч проведе 13 червня на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі проти національної команди Нідерландів. 17 і 21 червня на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія) підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з футболістами Північної Македонії та Австрії відповідно.