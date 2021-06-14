Докричатися до Амстердаму: як підтримували збірну в Києві

На НСК «Олімпійський» розгорнули масштабний перегляд першого матчу збірної на Євро-2020.

13-го березня збірна України розпочала свій шлях на Євро матчем проти Голландії в Амстердамі. Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь господарів, повідомляє Укрінформ.

Через карантинні обмеження, українські вболівальники не мали змоги відвідати Нідерланди і підтримати свою команду безпосередньо на стадіоні. Компанія Parimatch разом з «Шахтарем» організували для вболівальників перегляд матчу на рекордному екрані 160-и квадратних метрів у чаші стадіону. Через карантинні обмеження захід відвідали всього 10 тисяч людей, для яких організували ще ряд активностей.

Настільний футбол, Валерій Бондар і фура-трансформер

Люди почали збиратися біля «Олімпійського» задовго до початку матчу збірної України. Близько 8-ї години вечора приблизно пів тисячі людей уже розважалися на локаціях від Parimatch. Кияни та гості столиці по черзі випробовували імпровізоване поле з маленькими воротами. Компанії ділилися на «підрозділи» і змагалися в настільному футболі, тенісболі й FIFA. Для гри в популярний футбольний симулятор створили окремий будиночок із зручними сидіннями й великими екранами.

Травмований центральний захисник збірної України й «Шахтаря» Валерій Бондар влаштував для вболівальників автограф-сесію, на яку «клюнув» весь натовп. Люди залюбки фотографувалися із чемпіоном молодіжного чемпіонату світу й робили з футболістом селфі. Людей ставало все більше, а це лише збільшувало кількість роботи Валерія.

Окрасою заходу стала фура-трансформер. Всередині цього «Кібертрака» відбулися фінали кіберспортивних змагань по CS:GO і Dota 2. Після закінчення матчу фура вирушила подорожувати по всіх регіонах України, щоб дарувати атмосферу свята під час Євро-2020. Також вболівальники змогли сфотографуватися з Кубком La Liga - головним трофеєм чемпіонату Іспанії. Ця фотозона користувалася чи не найбільшим попитом.

На стадіон – підтримувати своїх

Близько 9-ї вечора люди масово подалися вбік стадіону, де по дорозі й безпосередньо перед трибунами на них чекали кіоски з напоями. Молодики й молодиці залюбки купляли пінне й йшли шукати свої місця.

Організатори виділили для людей бокову трибуну біля одних з воріт й почали запускати вболівальників на верхній і нижній сектори, відповідно до придбаних квитків. Журналістів розмістили безпосередньо перед екраном на м’яких кріслах для футболістів лави запасних. Всіх присутніх взялися розігрівати хлопці гурту «Пацики з Франика». У цей день футбол прибрав всі обмеження. Серед фанів були також діти з інвалідністю, які отримали безкоштовний доступ на стадіон.

Перед матчем складно було повірити в те, що вболівальникам вистачить запалу підтримувати збірну на відстані пристойно. По ходу матчу стане зрозуміло – українці хочуть, аби їх почули в Амстердамі, і у них однозначно вдалося.

Колективний гімн, кричалки, хвилі й лише одна дудка

Щойно футболісти обох команд з’явилися на екрані і, водночас, на полі Амстердама, вболівальники почали шаленіти. Гімн України перед матчем «змусив» усіх фанатів піднятися зі своїх місць. Здається, більше вони не сідали. Стартовий свисток сигналізував про початок зустрічі й початок свята на трибунах.

Хоча перший тайм українській команді відверто не вдався, вболівальники не втрачали оптимізму. Кожна вдала дія наших футболістів акумулювала несамовитий крик, стрибки, польоти крапельок пива на чола сусідів.

Удари Ярмоленка, дальні постріли Яремчука за реакцією трибун можна було б порівняти з небезпечним моментом під час українського класичного, якби на ньому були присутні вболівальники. «Синьо-жовті» витримали тиск у першому таймі, вболівальники дочекалися перерви, щоб збігати за добавкою й випустити напругу.

Поразка й аплодисменти

Пропущений гол збірної України сприйняли гробовою тишею. На диво, але з трибун не полилося ні грама критики – підтримка лише зростала. За шість хвилин голландці подвоїли рахунок і запустили по «Олімпійському» «Червону руту».

Деінде було чути вже застарілі дудки, але атмосферу вони не псували, не змогли. Під кінець тайму запал вболівальницьких сердець почав згасати, аж раптом Ярмоленко відіграв один м’яч. Напевне, сам автор голу чув відлуння радості з «Олімпійського». Коли Україна зрівняла розпочався контрольований хаос. Журналісти почали кружляти хороводи навпроти заведеного натовпу, кожен, хто мав хоч якусь рідину почав поливати оточуючих.

Здавалося, що збірна України грає з голландцями на «Олімпійському». Навіть третій пропущений і в результаті поразка збірної не змогли зупинити натовп. Збірну підтримували до фінального свистка, а потім стояче їй аплодували.

Наступна зупинка - «Парковий»

Попри поразку в першому матчі, збірна України має всі шанси вийти з групи. Далі на підопічних Шевченка чекають матчі з Північної Македонією і Австрією. Перший же поєдинок запам’ятають через характер наших спортсменів в Амстердамі й вміння вболівати фанатів у Києві. Потрібно прищіплювати людям культуру вболівання, щоб «Червона рута» завжди лунала гучніше за совкові дудки.

Наступного разу Parimatch збере вболівальників збірної разом на даху КВЦ «Парковий» задля перегляду матчу Україна - Австрія 21-го червня. Початок поєдинку – о 19:00.

Фото: Parimatch