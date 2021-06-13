Даріо Срна: шанси України у матчі з Нідерландами - 50 на 50

Експерт-клуб Parimatch оцінив шанси збірної України на успіх у першому матчі на Євро-2020.

Сьогодні, безпосередньо перед матчем Нідерланди - Україна за підтримки Parimatch відбувся експерт-клуб в приміщенні НСК «Олімпійський», повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ.

Директор по футболу «Шахтаря» і колишній капітан збірної Хорватії вважає, що шанси України в матчі проти Голландії - 50 на 50.

«Я б не сказав, що Голландія вже не та. У них відбулася зміна поколінь. Я б розділив шанси на успіх 50 на 50. Андрій Шевченко навів лад в команді, показав, як перемагати великі збірні», - сказав Даріо Срна.

«Сьогодні Україна відкриває групу на чемпіонаті Європи. Головний акцент гри буде на тому, щоб не пропустити. Для мене нічия буде хорошим результатом», - додав колишній футболіст «Шахтаря» і збірної Хорватії.

Для гравця збірної України Валерія Бондаря склад національної команди не став сюрпризом.

«Склад збірної України очікуваний. Єдині позиції, де була певна загадка - це центр захисту(Забарний або Кривцов), опорна зона, а саме Степаненко або Сидорчук ну і позиція воротаря», - висловився гравець донецького «Шахтаря» і збірної України.

Безпосередньо на захід доєднався з Амстердама прес-аташе збірної України Олександр Гливинський.

«На стадіоні я вже бачив наших. Чимало людей прийшло нас підтримати. В складі збірної всі здорові. На ранковому тренуванні головний тренер збірної Андрій Шевченко сказав збірній напутнє слово, хлопці готові. Ми відчуває вашу підтримку», - сказав прес-аташе збірної України Олександр Гливинський.

Нагадаємо, збірна України розпочне свій шлях на Євро матчем проти Голландії о 22:00 в Амстердамі на арені «Йоган Кройф».