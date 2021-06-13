Став відомий склад збірної України з футболу на матч Євро-2020 з Нідерландами

Тренерський штаб збірної України з футболу на чолі з Андрієм Шевченком визначився зі стартовим складом національної команди на матч групового етапу чемпіонату Європи зі збірною Нідерландів.

З перших хвилин на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі у складі української команди вийдуть: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, передає Укрінформ. Читайте також: Текстова трансляція матчу Євро-2020 Матч Нідерланди - Україна відбудеться 13 червня, і почнеться о 22.00 за київським часом. Фото: Getty Imges.