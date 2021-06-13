Нідерланди - Україна. Текстова трансляція матчу Євро-2020

Онлайн-трансляція матчу XVI чемпіонату Європи з футболу між національними збірними Нідерландів та України.

Нідерланди - Україна

0:0

13 червня 2021 року. Амстердам (Нідерланди). «Йоган Кройф Арена». Початок матчу - о 22.00. Температура повітря +23С.

Ласкаво просимо на поєдинок стартового туру квартету С чемпіонату Європи з футболу, в якому зустрічаються національні збірні Нідерландів та України.

Стартові склади:

Нідерланди - .

Головний тренер - Франк де Бур.

Україна - .

Головний тренер - Андрій Шевченко.

Арбітр - Фелікс Брих (Німеччина).

За всю історію команди зустрічалися між собою у двох в товариських поеєдинках. 2008 року футболісти Нідерландів перемогли у Роттердамі - 3:0, а 2010-го була зафіксована нічия в Донецьку - 1:1.

Підопічні Андрія Шевченка в квартеті С Євро-2020 також зустрінуться з футболістами Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня). Обидва протистояння відбудуться на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія).

Чемпіонат Європи пройде до 11 липня.

Нагадаємо, для українців це третя фінальна стадія чемпіонату Європи поспіль і в сумі, Нідерланди виступає удесяте. У 1988 році «помаранчеві» стали чемпіонами континенту.

Фото: Global Look Press.