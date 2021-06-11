Букмекери дали прогноз на матч Євро-2020 Нідерланди - Україна

13 червня збірна України з футболу проведе на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі свій стартовий поєдинок 16-го чемпіонату Європи проти команди Нідерландів.

На думку аналітиків букмекерських контор, фаворитами матчу є господарі поля, передає Укрінформ.

Компанія Parimatch перемогу Нідерландів оцінює коефіцієнтом 1,68, нічию - 3,70, виграш України - 6,10.

За всю історію команди зустрічалися собою лише у двох в товариських поеєдинках. 2008 році футболісти Нідерландів перемогли у Роттердамі - 3:0, а 2010-го була зафіксована нічия в Донецьку - 1:1. У складі українців голом відзначився Олександр Алієв.

Поєдинок Нідерланди - Україна розпочнеться у неділю о 22.00 за київським часом. Матч покажуть телеканали «Футбол 1» та «Україна».

Фото: uaf.ua.