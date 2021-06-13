Українські вболівальники в Амстердамі заспівали «Червону Руту»

Сьогодні наша збірна стартує на Євро-2020.

У центрі Амстердама українські вболівальники у синьо-жовтих футболках та вишиванках заспівали «Червону Руту».

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, українці приїхали в Амстердам підтримати збірну Україну з різних міст Нідерландів, Бельгії, Німеччини, навіть з України.

Читайте також: Збірна України визначилася із заявкою на матч з Нідерландами

Згідно з усіма коронавірусними правилами в Амстердамі у кількох закладах було організовано зустріч українців.

Також на вулицях Амстердама можна побачити нідерландських вболівальників у помаранчевому одязі, саме цей колір - символ Оранської династії, яка править в Нідерландах.

Як повідомляв Укрінофрм, сьогодні у Амстердамі збірна України провела тренування перед матчем з Нідерландами. Збірна України провела тренування на базі футбольного клубу «Аякс», що біля «Йоган Кройф Арени» в Амстердамі, де сьогодні відбудеться матч між збірними Нідерландів і України.

Читайте також: У Амстердамі збірна України провела тренування перед матчем з Нідерландами

Підтримати команду та побажати перемоги на тренування приїхав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов та представники посольства.

Україна зіграє проти Нідерландів у синьому комплекті форми, Нідерланди зіграють у помаранчевому.

Команда Андрія Шевченка зіграє з футболістами Нідерландів 13 червня на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі. Початок о 22:00.

Фото: Ірини Драбок