У Амстердамі збірна України провела тренування перед матчем з Нідерландами

Матч розпочнеться в 22:00.

Збірна України провела тренування на базі футбольного клубу «Аякс», що біля «Йоган Кройф Арени» в Амстердамі, де сьогодні відбудеться матч між збірними Нідерландів і України.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, підтримати команду та побажати перемоги на тренування приїхав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов та представники посольства.

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«Не зважаючи на те, що більшість вболівальників з України через карантинні обмеження не мали можливості бути присутніми на сьогоднішньому матчі в Амстердамі, трибуни стадіону гідно зустрічатимуть і підтримуватимуть нашу команду. Ми очікуємо на приїзд значної кількості українців з країн ЄС», - сказав ексклюзивно в коментарі Укрінформу Ченцов.

Він також наголосив, що українські гравці виглядають дуже бадьорими та активними.

Варто зазначити, що під час тренування «синьо-жовтих» чергували медики та карета швидкої.

Також через пандемію, гравців дуже сильно оберігають, щоб ніхто не захворів на коронавірус. Тож, спостерігати за тренуванням можна було лише з трибуни з дотриманням дистанції 1,5 метра.

Як повідомляв Укрінформ, Україна зіграє проти Нідерландів у синьому комплекті форми, Нідерланди зіграють у помаранчевому. Читайте також: Євро-2020: Україна зіграє проти Нідерландів у синій формі

Команда Андрія Шевченка зіграє з футболістами Нідерландів 13 червня на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі. Початок о 22:00.

Фото: УАФ та Ірини Драбок