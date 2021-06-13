Збірна України визначилася із заявкою на матч з Нідерландами

Тренерський штаб збірної України з футболу визначився із заявкою на матч Євро-2020 проти національної команди Нідерландів.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), до заявки потрапили 26 футболістів, передає Укрінформ.

Заявка збірної України на матч з Нідерландами (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов, 26. Артем Довбик.

Із тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Нідерландами не ввійшли Віктор Циганков, Георгій Судаков й Роман Безус.

Нагадаємо, свій перший поєдинок на XVI чемпіонаті Європи збірна України проведе проти команди Нідерландів 13 червня на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі. Початок о 22.00.

Фото: УАФ.