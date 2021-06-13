Циганков, Безус і Судаков не потрапили в заявку на матч проти Нідерландів
Укрінформ
Стартовий матч для збірної України на Євро-2020 розпочнеться в 22:00.
Стала відома заявка збірної України на стартовий матч Євро-2020 проти Нідерландів, передає Укрінформ.
Воротарі: Бущан, Пятов, Трубін
Захисники: Соболь, Кривцов, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко, Тимчик, Попов
Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зінченко, Зубков
Нападники: Яремчук, Бесєдін, Довбик.
Не потрапили в заявку Віктор Циганков, Георгій Судаков та Роман Безус.
Як повідомляв Укрінформ, Україна стартує на Євро-2020 матчем проти Нідерландів, в неділю, 13 червня. Початок матчу в Амстердамі - о 22:00 за київським часом.
Фото: facebook.com