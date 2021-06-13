Циганков, Безус і Судаков не потрапили в заявку на матч проти Нідерландів

Стартовий матч для збірної України на Євро-2020 розпочнеться в 22:00.

Стала відома заявка збірної України на стартовий матч Євро-2020 проти Нідерландів, передає Укрінформ.

Воротарі: Бущан, Пятов, Трубін

Захисники: Соболь, Кривцов, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко, Тимчик, Попов

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зінченко, Зубков

Нападники: Яремчук, Бесєдін, Довбик.

Не потрапили в заявку Віктор Циганков, Георгій Судаков та Роман Безус.

Як повідомляв Укрінформ, Україна стартує на Євро-2020 матчем проти Нідерландів, в неділю, 13 червня. Початок матчу в Амстердамі - о 22:00 за київським часом.

Фото: facebook.com