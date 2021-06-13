Ми спроможні колективом перемогти цю Голландію – Євген Левченко

Багато залежить від того, як партнери підтримають на полі своїх лідерів – Малиновського і Зінченка.

Колишній футболіст голландських клубів та збірної України і відомий футбольний експерт Євген Левченко розповів Укрінформ за рахунок чого команда Андрія Шевченка здатна перемогти Нідерланди в стартовому матчі Євро-2020.

«Звісно, збірна Голландії є доволі грізною командою. Цілком логічно було б сказати, що Голландія є фаворитом нашої групи. Сумарна вартість їхньої команди складає понад 700 мільйонів доларів. Зрозуміло, що в рейтингу голландці вище. Якщо брати по персоналіях, то у них більш імениті футболісти. На папері вони кращі, але у футбол грають не цифри.

Тут багато що залежатиме від тактичних дій нашої команди, ментальної готовності. Коли, якщо не зараз, обігрувати збірну Голландії? Франк Де Бур підлаштовує команду під схему 5-3-2. Дуже багато критики пролунало на його адресу від журналістів, колишніх футболістів. Я думаю, що у цій збірній зараз не все добре. Ми знаємо, що у них дуже солідний захист. Навіть коли «випав» Ван Дейк, було зрозуміло, що його можна замінити. Є Де Лігт, Де Врей, але навіть їм було важко грати в три захисники.

Якщо подивитися на центр поля, то і Вейналдум, і Френкі Де Йонг є висококласними футболістами, які виконують шалений обсяг роботи. Думаю, саме в центрі поля вирішуватиметься, хто зможе перемогти. Якщо і Малиновський, і Зінченко зможуть повною мірою себе показати, то це буде дуже круто.

Окрім того, у голландців є Мемфіс Депай, який може зіграти неординарно. Дуже добре виглядають Мален і Вегхорст. Останній вийшов у матчі з Грузією і забив гол. Його манера гри заряджає команду. У голландців є лідери, але, як колектив, як єдине ціле, наша збірна може показати себе. Ми спроможні колективом перемогти цю Голландію», - сказав Левченко.

Як повідомляв Укрінформ, Україна стартує на Євро-2020 матчем проти Нідерландів, в неділю, 13 червня. Початок матчу в Амстердамі - о 22:00 за київським часом.

Фото: facebook.com