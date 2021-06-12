Шевченко: розуміємо всі складнощі, які чекатимуть нас, але до них готові

У збірної України є чіткий план на матч з Нідерландами.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від першого матчу на Євро-2020 проти Нідерландів, повідомляє УАФ, передає Укрінформ.

Також Шевченко розповів про стан Віктора Циганкова. Півзахисник відновився після травми і буде тренуватися в загальній групі команди.

«Ми розуміємо, що приїжджаючи сюди, граючи особливо в Нідерландах ... Тут дуже хороша атмосфера, команда дуже хороша. Ми розуміємо всі складнощі, які чекатимуть нас, але до них готові. З повагою ставимося до суперника, у них багато талановитих, хороших гравців. Команда, яка грає завжди стабільно», - сказав Шевченко.

«Циганков відчуває себе краще, він буде сьогодні тренуватися в загальній групі. Знову ж таки, ми будемо стежити за його тренуванням. Що стосується Степаненка, пройшли всі збори, він зіграв майже у всіх товариських іграх, готувався, тому буде завтра, як і всі, готуватися», - висловився головний тренер з приводу Циганков.

«Як я вже сказав, у нас є чіткий план. Сучасний футбол вимагає певного балансу в грі - і в обороні, і в атаці. Тому я вважаю, що якщо ми будемо цей баланс дотримуватися правильно в завтрашній грі, в футболі завжди є шанс, і у нас будуть шанси, щоб ми домоглися того позитивного результату, якого будемо заслуговувати », - додав головний тренер збірної.

Нагадаємо, матч Нідерланди - Україна пройде завтра, 13 червня, в Амстердамі. Початок - о 22:00 за київським часом.

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