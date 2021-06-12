Де Бур: завжди намагаємося грати в домінуючий футбол

Де Бур: завжди намагаємося грати в домінуючий футбол

Укрінформ
Нідерланди зіграють з Україною 13 червня.

Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур поділився планами на матч Євро-2020 проти України, повідомляє Nu.nl, передає Укрінформ.  Швидше за все, нідерландці почнуть поєдинок за схемою 3-5-2.

«Ми завжди намагаємося грати в домінуючий футбол, і хочемо це робити при 3-5-2.  Думаю, що 5-3-2 звучить в поганому ключі.  Волію говорити 3-5-2, бо ми хочемо контролювати гру, і тоді вінгбеки повинні розташовуватися досить високо.  Таким чином, ви граєте з трьома захисниками», - сказав де Бур.

«При заміні одного вінгбека ви переходите на 4-3-3.  Ми почнемо проти України за схемою 3-5-2, а по ходу гри подивимося. Може, почнемо і 4-3-3» - додав головний тренер Голландії.

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Нагадаємо, матч Нідерланди - Україна пройде завтра, 13 червня, в Амстердамі.  Початок - о 22:00 за київським часом.

Фото: Getty Images

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