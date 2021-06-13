Збірна України матчем в Нідерландах починає виступ на футбольному Євро-2020

Збірна України з футболу в неділю, 13 червня, проведе свій стартовий поєдинок на XVI чемпіонаті Європи.

Підопічні Андрія Шевченка на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі зустрінуться з національною командою Нідерландів, передає Укрінформ.

Матч о 22.00 за київським часом покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 1», текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

Для українців це третя фінальна стадія чемпіонату Європи поспіль і в сумі, Нідерланди виступає удесяте. У 1988 році «помаранчеві» стали чемпіонами континенту.

В іншому поєдинку квартету С в Бухаресті (Румунія) зійдуться збірні Північної Македонії та Австрії, з якими «синьо-жовті» зіграють 17 та 21 червня відповідно.

У плей-офф Євро-2020 вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з числа тих, що посядуть треті місця в своїх квартетах.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.

Фінал чемпіонату Європи прийматиме 11 липня стадіон «Вемблі» в Лондоні (Англія).

Фото: УАФ.