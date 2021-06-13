Євро-2020: Україна зіграє проти Нідерландів у синій формі

У день матчу чемпіонату Європи з футболу між збірними Нідерландів і України відбулася традиційна нарада за участі представників команд та офіційних осіб зустрічі.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), на нараді було вирішено, що збірна України проведе поєдинок у синьому комплекті форми, Нідерланди зіграють у помаранчевому, передає Укрінформ.

Команда Андрія Шевченка зіграє з футболістами Нідерландів 13 червня на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі. Початок о 22.00.

В іншому поєдинку першого туру квартету С в Бухаресті (Румунія) зійдуться збірні Північної Македонії та Австрії, з якими «синьо-жовті» зустрінуться 17 та 21 червня відповідно.

Фото: УАФ.