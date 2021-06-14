Зеленський оцінив перший виступ збірної України на Євро-2020

Президент України вважає дуже сильною гру національної збірної з футболу в матчі з командою Нідерландів на Чемпіонаті Європи.

Як повідомляє Укрінформ, таку оцінку Володимир Зеленський дав у Фейсбуку.

«Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас», - написав глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України з футболу провела стартовий поєдинок на XVI чемпіонаті Європи з командою Нідерландів.

Підопічні Андрія Шевченка на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі відіграли два м'ячі, проте у підсумку поступилися з рахунком 2:3.

17 червня «синьо-жовті» у Бухаресті зустрінуться з Північною Македонією, 21 червня - з Австрією.