Шевченко: ми програли сьогодні матч, але запишемо його собі в плюс

Андрій Шевченко пояснив помилку Миколенка і заміну Марлоса.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перший матч команди на Євро-2020 проти Нідерландів (2:3), передає Укрінформ.

«Задоволений грою команди, особливо тим, як у другому таймі команда після 0:2 проявила реакцію. Незважаючи на те, що ми програли сьогодні матч - ми запишемо його собі в плюс.

На такому рівні завжди потрібно знати, що ти повинен щось дати таким серйозним командам. Ми теж створювали моменти, в першому таймі у нас багато було цікавих продовжень, ми не зовсім вдало скористалися ними. У другому таймі в цьому плані було краще.

Миколенко? Всі припускаються помилок, тут божевільні швидкості. Потрібно вчитися, ми всі підтримали його, нікому не повинно бути соромно за реакцію і футбол, який наша команда показала.

Заміна Зубкова багато змінила, тому що в таких матчах потрібні швидкі футболісти. Цінуємо Марлоса, як гравця, знаємо, що він може дати команді, він відпрацював відмінно, його заміна теж була такою, щоб посилити середину поля, випустити більш мобільного гравця. Після цього створили кілька моментів і реалізували їх.

У нас ще є дві гри, груповий етап складається не з одного матчу, нам потрібно чіплятися за кожен шанс. Будемо готуватися до матчу проти Північної Македонії», - заявив Шевченко.

Україна після першого туру посідає третє місце групи С, за додатковими показниками випереджаючи Північну Македонію. У наступному матчі команда Шевченка 17 червня зустрінеться з Північної Македонією в Бухаресті.