Яремчук: Ми відчували, що можемо зробити більше, особливо в атаці

У своїй першій грі чемпіонату Європи з футболу збірна України поступилася в Амстердамі Нідерландам - 2:3.

Як повідомляє пресслужба УАФ, після матчу форвард українців Роман Яремчук заявив, що нашій команді «є куди прогресувати», передає Укрінформ.

«Думаю, нам не вистачило концентрації наприкінці гри. Нідерланди тиснули на нас, так само, як і їхні уболівальники. Було важко, адже ми грали на виїзді. Ми задоволені тим, як зіграли в другому таймі. Перший тайм був важчим, частково тому, що нідерландці грали вдома. Попри це, ми дотримувалися нашого ігрового плану, і команді не соромно за виступ проти дуже сильного суперника. Ми відчували, що можемо зробити більше, особливо в атаці. Нам ще є куди прогресувати, і наступні матчі будуть вирішальними», - сказав Яремчук.

Як повідомляв Укрінформ, в іншому матчі першого туру групової стадії Євро-2020 у квартеті С збірна Австрії взяла гору над командою Північної Македонії - 3:1.

17 червня українці у Бухаресті (Румунія) зустрінуться з Північною Македонією, 21 червня - з Австрією.

Фото: uaf.ua.